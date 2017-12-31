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الرئيس التشادى يعلن إجراء انتخابات تشريعية فى 2018

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:10 م
الرئيس التشادى يعلن إجراء انتخابات تشريعية فى 2018 ادريس ديبى الرئيس التشادى


نجامينا (أ ف ب)
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أعلن الرئيس التشادى ادريس ديبى، الاحد، أن انتخابات تشريعية ستجرى فى 2018 بعدما كانت مقررة منذ 2015 وارجئت مرارا، وقال ديبى فى خطاب متلفز "يسرنى ان اعلن، عشية العام الجديد، ان انتخابات تشريعية ستجرى فى 2018".

وكانت الولاية الثالثة للبرلمان انتهت فى 21 يونيو 2015 لكن قانونا دستوريا نص على تمديدها، وفى فبراير الفائت، ارجأ ديبى الانتخابات حتى اشعار آخر.

ويتولى ديبى السلطة منذ 1990 وأعيد انتخابه لولاية خامسة فى إبريل 2016 اثر انتخابات اثارت جدلا، وبذريعة الافتقار الى الوسائل، اعلن ديبى ان الانتخابات التشريعية لن تجرى قبل 2019 ما اثار سخط المعارضة.

واضاف فى خطابه ان "هذا الاستحقاق الانتخابى الاساسى والذى تنتظره الطبقة السياسية التشادية برمتها ستواكبه من دون شك حماسة سياسية كبيرة".

ودعت احزاب المعارضة مرارا الى اجراء انتخابات تشريعية، وتابع ديبى "ادعو مختلف اللاعبين السياسيين منذ الان الى (التحلي) بروح المسؤولية والوطنية".

إلى ذلك، اعلن الرئيس التشادى عقد "منتدى وطنى جامع" سيضم "كل القوى الحية فى تشاد بهدف بحث مختلف محاور الاصلاح".


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