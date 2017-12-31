الداخلية تقتحم بؤرا إجرامية وتضبط 54 قطعة سلاح و2000 هارب من أحكام





كتب محمود عبد الراضى

داهمت قوات الامن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط عدداً من البؤر الإجرامية بنطاق قرى "المعابدة، جزيرة الواسطى، بنى شعران، عرب العمايم، بندرالبدارى"لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة في ضبط 54 قطعة سلاح نارى، قضيتى إتجار فى المواد المخدرة، 14 شخص من أطراف 7 خصومات ثأرية وتنفيذ 2900 حكم قضائى متنوع )

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى حملاتها الأمنية المكبرة التى تستهدف البؤر الإجرامية بشتى المحافظات لضبط العناصر الخطرة المتخصصة فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية والمحكوم عليهم الهاربين.