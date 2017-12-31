الداخلية العراقية: اعتقال 118 مطلوبا أمنيا من بينهم إرهابيين فى 5 محافظات

الداخلية العراقية: اعتقال 118 مطلوبا أمنيا من بينهم إرهابيين فى 5 محافظاتالأحد، 31 ديسمبر 2017 03:00 ص
بغداد أ ش أ
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال 118 مطلوبا من بينهم إرهابيين فى عملية أمنية نُفذت فى خمس محافظات بالعراق.
وقال مصدر بالوزارة - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية السبت - إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال 118 مطلوبا خلال عملية أمنية نفذت بخمس محافظات، لافتا إلى أن هؤلاء مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة من بينها قضايا إرهابية.
وأضاف المصدر أن المعتقلين توزعوا بواقع 23 مطلوباً من منطقة واسط، و59 مطلوباً من البصرة، و20 مطلوباً من ذى قار، و12 مطلوباً من ميسان، وأربعة مطلوبين من المثنى.
يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات مداهمة وتفتيش فى المحافظات لاعتقال مطلوبين بتهم إرهابية، وجنائية.
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بواسطة:
د. هاشم فلالى
القبول والتأييد
الاوضاع التى تتطور إلى الافضل هذا شئ مرغوب فيه، والكل يشجعه ويريده بان يستمر وان يرتقى اكثر ويحقق افضل ما يمكن من تلك النتائج الايجابية والفعالة على مختلف المستويات والاصعدة. وفى المقابل لا احد يرضى بان يحدث تدهور فى الاوضاع التى تزيد من المعاناة وتظهر المعوقات والعوائق التى تحيل بين المسار نحو الافضل، وما يمكن بان يكون هناك مما يندشه الجميع على مختلف المستويات والاصعدة. إن هناك دائما الدعم التلقائى لك ما هو جيد وطيب وفيه من الخير والنفع، وبالتالى يكون هناك من تلك القدوة التى يحتذى بها، وما يمكن بان ينتشر من مثل هذه المقومات التى تساعد على تحقيق افضل ما يمكن فى المكان والزمان، وما يزيح المعاناة عن الكاهل، ويكون هناك الوضع المريح والميسر الذى يجد القبول والتأييد من الكل، ويصبح هناك ما يكون له دوره الفعال والايجابى فى تحقيق افضل الانجازات المنشودة.