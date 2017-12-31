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الخشت يتفقد اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول بعدد من كليات جامعة القاهرة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:00 ص
الخشت يتفقد اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول بعدد من كليات جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
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يقوم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، بجولة يتفقد خلالها سيرامتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب بمجمع قاعات الامتحانات بالحرم الجامعى وبعض الكليات.

ويلتقى رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، بأعضاء هيئة التدريس لمتابعة سير الامتحانات، كما يستطلع آراء الطلاب حول الامتحانات.

 وكانت كليات جامعة القاهرة أنهت جميع الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2017/،2018 حيث بدأت فى 24 ديسمبر ومن المقرر أن تنتهى فى 18 يناير2018،  لتبدأ بعدها إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوعين.

 

 


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جولة تفقدية



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