الخارجية الروسية توصى رعاياها بتوخى الحذر فى إيران





موسكو أ ش أ

أصدرت وزارة الخارجية الروسية، إخطارا للمواطنين الروس أوصت فيه بتجنب أماكن التجمعات والحشود فى المدن الإيرانية، التى تشهد تظاهرات احتجاجية متواصلة.

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الليلة السبت - أن شوارع فى مدن إيرانية كبرى منها (طهران ومشهد وأصفهان ورشت)، تشهد تظاهرات سببها السخط الاجتماعي، مؤكدة أن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، ونوصى بتوخى الحذر وتجنب زيارة أماكن تجمعات الناس.

كان المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية أعلن فى وقت سابق اليوم أن 5 مدنيين إيرانيين قتلوا برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات فى مدينة دورود غربى إيران.