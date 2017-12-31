الخارجية الأمريكية: شعب إيران يعانى بشدة وندعم الانتقال السلمى للحكومة

الخارجية الأمريكية: شعب إيران يعانى بشدة وندعم الانتقال السلمى للحكومةالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:47 ص
كتب هيثم سلامة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إننا نتابع التقارير عن الاحتجاجات السلمية المتعددة للمواطنين الإيرانيين فى المدن بجميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكى تيلرسون سبق بشهادة للكونجرس فى 14 يونيو 2017، بأنه يدعم عناصر داخل إيران من شأنها تؤدى إلى انتقال سلمى للحكومة.
ونقلت الخارجية الأمريكية، فى تصريحات خاصة لهيذر نويرت، والتى قالت: "نتابع التقارير عن الاحتجاجات السلمية المتعددة للمواطنين الإيرانيين فى المدن بجميع أنحاء البلاد، حيث قام زعماء إيران بتحويلها من دولة ثرية ذات تاريخ وثقافة عميقة إلى دولة مارقة مستنفدة اقتصاديًا تتمثل صادراتها الرئيسية فى العنف وكذلك إراقة الدماء والفوضى".
وأضاف قائلة: "كما قال الرئيس ترامب فإن ضحايا إيران الذين يعانون أشد المعاناة هم شعب إيران نفسه. وتدين الولايات المتحدة بشدة اعتقال المتظاهرين السلميين. ونحث جميع الدول على أن تدعم الشعب الإيرانى علنًا ومطالبهم بالحقوق الأساسية وكذلك وضع حد للفساد".
وتابعت: "وقد أدلى الوزير تيلرسون بشهادة للكونجرس فى 14 يونيو 2017 بأنه يدعم عناصر داخل إيران التى من شأنها أن تؤدى إلى انتقال سلمى للحكومة.. وهذه العناصر موجودة بالتأكيد، كما نعلم. وأن الوزير اليوم يكرر دعمه العميق للشعب الإيرانى".
الخارجية الأمريكية
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عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن صريح
المشكلة ان الشعب الامريكى بيعانى اكثر
المشكلة ان المتع المادية مش كل حاجة المعنويات برضه مهمه انا عرفت و لا اخفى عليكم سرا ان الحياة هناك سداح مداح و ان الرجالة بتبوس الستات من غير جواز و لا حتى خطوبة تخيلوا