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الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:10 ص
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الحكومة توجه 14.8 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الجيزة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:00 ص
الحكومة توجه 14.8 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الجيزة الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء


مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة توجه خلال خطة العام المالى الحالى 2017\2018 عددا من الاستثمارات الحكومية لمحافظة الجيزة بتكلفة بلغت حوالى 14.817 مليار جنيه.

وأضافت الوزارة فى تصريحات صحفية لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن قطاع الأنشطة العقارية يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بحوالى 7.581 مليار جنيه، يليه قطاع النقل والتخزين بحوالى 4.711 مليار جنيه.

 

 


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