الحكومة توجه 14.8 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الجيزة

الحكومة توجه 14.8 مليار جنيه استثمارات لمحافظة الجيزةالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:00 ص
الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق
قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة توجه خلال خطة العام المالى الحالى 2017\2018 عددا من الاستثمارات الحكومية لمحافظة الجيزة بتكلفة بلغت حوالى 14.817 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة فى تصريحات صحفية لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن قطاع الأنشطة العقارية يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات بحوالى 7.581 مليار جنيه، يليه قطاع النقل والتخزين بحوالى 4.711 مليار جنيه.
إضافة تعليق
محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة
3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة