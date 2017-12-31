الحجر الصحى بمطار القاهرة يعزل راكبا عمانيا للاشتباه فى إصابته بالملاريا





كتبت رحاب نبيل

عزلت سلطات الحجر الصحى فى مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، راكبا عمانى الجنسية، فور وصوله على إحدى الرحلات القادمة من سلطنة عمان، بعد الاشتباه فى إصابته بأعراض مرض الملاريا.

كانت سلطات الحجر الصحى قد اشتبهت فى أحد ركاب الطائرة العمانية القادمة من مسقط، خلال قيامها بالإجراءات الوقائية، بعد ظهور أعراض مرض الملاريا على الراكب حمد بن حمود "24 سنة"، فأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، بعزل الراكب ونقله لمستشفى حميات العباسية، بإشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لبيان حالته.