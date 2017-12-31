الجيش اليمنى ينجح فى تأمين الخط الدولى من اليتمة إلى الجوف





عدن (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمنى، مساء اليوم الأحد، أن قواته نجحت فى تأمين الخط الدولى الذى يربط بين منطقتى "اليتمة" شمال شرق الجوف و"البقع" شمال صعدة، بشكل كامل، وكذلك تحرير موقع "جبل القرن" الاستراتيجى بمديرية طور الباحة شمال محافظة لحج، من قبضة مليشيا الحوثى.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى يمنى قوله"إن قوات الجيش انضمت بعد وصولها اليتمة إلى قوات الجيش المرابطة فى البقع ليصبح الخط الدولى من اليتمة حتى البقع مؤمنا بشكل كامل"، موضحا أن الجيش يواصل تقدمه باتجاه منطقة العقبة شمال محافظة الجوف.

ومن جانبه ، قال الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، فى تصريح لوكالة "سبأ" إن جبل القرن يعد موقعا استراتيجيا يشرف على عدة مناطق فى طور الباحة، ويُعتبر موقع سيطرة وتحكم فى مسرح العمليات العسكرية.

وبدوره ، كشف مصدر يمنى ،بحسب الوكالة ، أن عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية ،والتى هاجمت جبل القرن أمس، فرت من الموقع بعد أن تكبدت قتلى وجرحى خلال المعركة.

يُذكر أن هذه التطورات تأتى بعد معارك ضارية خاضها الجيش اليمنى، مسنودا بطائرات التحالف العربي، نجح خلالها فى تحرير "سوق اليتمة" والمجمع الحكومى فى مديرية "خب الشعف"، وأسر 52 من عناصر مليشيا الحوثى الإنقلابية واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة و5 عربات عسكرية من قبضة المليشيا.

كما شنت مقاتلات التحالف العربى ثلاث غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الانقلابية فى منطقتى "اللبه" و"الهيجه" غرب مديرية "المصلوب" بمحافظة الجوف، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.