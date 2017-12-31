الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بعد تحرير المجمع الحكومى

الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بعد تحرير المجمع الحكومىالأحد، 31 ديسمبر 2017 02:23 م
الأوضاع فى اليمن
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق
أعلنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، استكمال السيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بعد تحرير سوق اليتمة والمجمع الحكومى، من قبضة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.
وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين.
إضافة تعليق
نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية
توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة