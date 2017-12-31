الجيش اليمنى: قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بعد تحرير المجمع الحكومى





كتب سمير حسنى

أعلنت قوات الجيش الوطنى اليمنى، استكمال السيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف بعد تحرير سوق اليتمة والمجمع الحكومى، من قبضة ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران.

وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الحوثيين.