الجيش اللبنانى يعلن العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية





بيروت أ ش أ

أعلن الجيش اللبنانى، أنه عثر على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالى 2 كجم، فى محلة وادى حميد- جرود عرسال.

وأشار الجيش - فى بيان مساء السبت - أنه عثر على 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالى نصف كجم، وقذيفة هاون ورمانتى بندقية حربية، فى محلة وادى العويني- جرود عرسال، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مجموعة من فوج الهندسة بالجيش عملت على تفكيك العبوات وتفجيرها فى أماكنها.