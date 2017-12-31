الجيش اللبنانى يعلن العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية

الجيش اللبنانى يعلن العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابيةالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:08 ص
عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى، أنه عثر على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالى 2 كجم، فى محلة وادى حميد- جرود عرسال.
وأشار الجيش - فى بيان مساء السبت - أنه عثر على 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالى نصف كجم، وقذيفة هاون ورمانتى بندقية حربية، فى محلة وادى العويني- جرود عرسال، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مجموعة من فوج الهندسة بالجيش عملت على تفكيك العبوات وتفجيرها فى أماكنها.
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