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الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:10 ص
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الجيش اللبنانى يعلن العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:08 ص
الجيش اللبنانى يعلن العثور على 7 عبوات ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية عناصر من الجيش اللبنانى


بيروت أ ش أ
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أعلن الجيش اللبنانى، أنه عثر على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير زنة الواحدة منها حوالى 2 كجم، فى محلة وادى حميد- جرود عرسال.

وأشار الجيش - فى بيان مساء السبت - أنه عثر على 4 عبوات معدة للتفجير زنة كل منها حوالى نصف كجم، وقذيفة هاون ورمانتى بندقية حربية، فى محلة وادى العويني- جرود عرسال، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن مجموعة من فوج الهندسة بالجيش عملت على تفكيك العبوات وتفجيرها فى أماكنها.


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الجيش اللبنانى

العثور على 7 عبوات ناسفة

مخلفات التنظيمات الإرهابية

لبنان



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