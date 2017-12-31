"الجنح" تقرر اليوم مصير غادة عبد الرازق فى اتهامها بخدش الحياء

"الجنح" تقرر اليوم مصير غادة عبد الرازق فى اتهامها بخدش الحياءالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:00 ص
غادة عبد الرازق
كتب محمد عبد الرازق
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تصدر محكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، حكمها على الفنانة غادة عبد الرازق، فى الجنحة المباشرة المقامة من سمير صبرى المحامى، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.
وكان سمير صبرى أقام جنحة مباشرة اتهم فيها الفنانة، بارتكاب الفعل الفاضح، فيما اعتذرت غادة عبد الرازق عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.
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بواسطة:
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غاده
الحكم لن يقل عن 5 سنوات ودلع انها بتتعالج وغيرة لايدخل علي القاضي