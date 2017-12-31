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"الجنح" تقرر اليوم مصير غادة عبد الرازق فى اتهامها بخدش الحياء

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:00 ص
"الجنح" تقرر اليوم مصير غادة عبد الرازق فى اتهامها بخدش الحياء غادة عبد الرازق


كتب محمد عبد الرازق
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تصدر محكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، حكمها على الفنانة غادة عبد الرازق، فى الجنحة المباشرة المقامة من سمير صبرى المحامى، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.

 

 وكان سمير صبرى أقام جنحة مباشرة اتهم فيها الفنانة، بارتكاب الفعل الفاضح، فيما اعتذرت غادة عبد الرازق عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.


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غادة عبد الرازق

المحامى سمير صبرى

فعل خادش للحياء



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

000

غاده

الحكم لن يقل عن 5 سنوات ودلع انها بتتعالج وغيرة لايدخل علي القاضي

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