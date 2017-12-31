"الجنح" تقرر اليوم مصير غادة عبد الرازق فى اتهامها بخدش الحياء





كتب محمد عبد الرازق

تصدر محكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، حكمها على الفنانة غادة عبد الرازق، فى الجنحة المباشرة المقامة من سمير صبرى المحامى، وتتهمها بارتكاب فعل خادش للحياء.

وكان سمير صبرى أقام جنحة مباشرة اتهم فيها الفنانة، بارتكاب الفعل الفاضح، فيما اعتذرت غادة عبد الرازق عن الفيديو بعد تصويره ونشره بأيام، مؤكدة أنها تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.