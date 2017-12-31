"التعبئة والإحصاء" يعقد ورشة عمل حول أهداف التنمية المستدامة 2030





كتبت – هبة حسام

عقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ورشة عمل حول تفعيل دور المحليات والمحافظات لتوفير استدامة إنتاج البيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف الورشة إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة، وبيان دور الجهاز المختلفة فى دعم البيانات الديموجرافية والإقتصادية والإجتماعية، كذلك عرض التحديات التى تواجه رصد وقياس التقدم المحرز فى تحقيق أهداف التنمية، علاوة على تحفيز المحليات للاستمرار فى جهودها لرصد وقياس التقدم الوطنى فى أهداف التنمية المستدامة، والتعرف على تحديات بيئة العمل ونواحى التطوير مع تبادل الدروس المستفادة على المستوى الوطنى.

جدير بالذكر أن برنامج التنمية المستدامة 2030 الأممى تم الإعداد له من قبل قادة العالم والمجتمع المدنى، حتى تم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة له عام 2015، والذى يتكون من 17 هدفا كل دولة حسب أولوياتها.