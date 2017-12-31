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التربية والتعليم توقف أنشطة التصنيع الغذائى بالمدارس الزراعية فى بنى سويف

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:47 م
التربية والتعليم توقف أنشطة التصنيع الغذائى بالمدارس الزراعية فى بنى سويف جانب من الجولة


بنى سويف هانى فتحى
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كلف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف لجنة تضم الصحة والبيئة والتفتيش المالى والإدارى والشؤون القانونية بالمحافظة بالتنسيق مع المعنيين من التعليم الفنى لمراجعة كافة المشروعات التدريبية الإنتاجية بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة ،على أن تشمل المراجعة النواحى المالية والفنية والجدوى الاقتصادية لهذه الأنشطة ،لتحديد أوجه القصور لتلافيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ونقاط القوة لدعمها وتعظيم الاستفادة منها.

ومن جانبه قرر الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفنى إيقاف أنشطة التصنيع الغذائى بالمدارس الزراعية لحين استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة ودعم منظومة التصنيع الغذائى بمتطلبات تطويرها وانتاج منتجات ذات جودة عالية ومستوفاة لكافة الاشتراطات ومواكبتها لاحتياجات السوق، وبما يصب فى مصلحة منظومة التعليم الفنى بكامل مكوناته.

وتفقد المحافظ والجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفن عدد من مدارس التعليم الفنى بمحافظة بنى سويف، للوقوف على سير المنظومة التعليمية بأكملها، كما تفقدا المشروعات التدريبية والإنتاجية بمدرسة ناصر الزراعية بحى البشرى بمدينة بنى سويف ،حيث أبدى محافظ بنى سويف استيائه من مستوى جودة المنتجات ومستوى الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التصنيع، موجها السكرتير العام بتشكيل لجنة من الصحة والبيئة لمراجعة المنظومة صحياً وبيئياً والسلامة الغذائية لهذه المنتجات، مشددًا أنه فى حالة ثبوت مخالفة هذه المنتجات وعدم مطابقاتها للمواصفات يتم إحالتها على الفور لجهات التحقيق المختصة.

وشهدت الزيارة حضور النائب عبد الرحمن برعى عضو مجلس النواب، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، ومحمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمود مغربى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ،والأستاذة سهام يوسف وكيل المديرية، وكمال عمران مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، وعدد من التفيذيين المعنيين من مسؤولى التفتيش المالى والإدارى وشؤون العاملين والمالية بديوان عام المحافظة.


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