التحرى حول النشاط الإجرامى لربة منزل فى سرقة الملابس من محال بولاق أبو العلا





كتب أحمد إسماعيل

يكثف ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من تحرياتهم حول النشاط الإجرامى لربة منزل، تخصصت فى سرقة الملابس من المحال التجارية بمنطقة وكالة البلح، جاء ذلك عقب صدور قرار نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار حازم لمعى، وأمرت النيابة العامة بحجز المتهمة لحين ورود تحريات المباحث.

وكان قد ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، القبض على ربة منزل، لاتهامها بسرقة ملابس من المحال بمنطقة بولاق أبو العلا.

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقة كمية من جواكت الأطفال من داخل محل ملابس أطفال بشارع بولاق الجديد، وسرقة كمية من الجواكت الرجالى من داخل محل ملابس رجالى بشارع بولاق الجديد، بأسلوب ( المغافلة ).

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيقات والتى أمرت بما سبق.