البيت الأبيض: انتهت أيام مغاضاتنا عن ظلم إيران ونقف مع المتظاهرين





كتب هيثم سلامة

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف مع الشعب الإيرانى، وأن الأيام التى تتغاضى فيها عن ظلم النظام الإيرانى قد ولت، وأقف أنا والرئيس ترامب مع المتظاهرين السلمييين الساعين إلى الحرية.

ونقلت الخارجية الأمريكية، عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، تصريحات سارة ساندرز، قائلة: "الأيام التى تتغاضى فيها أمريكا عن ظلم النظام الإيرانى قد ولَت. تقف أمريكا مع الشعب الإيرانى". وأضافت: "أقف أنا والرئيس ترامب مع المتظاهرين السلميين فى إيران الساعين إلى الحرية.. وندين اعتقال الأبرياء.. لقد جاء الوقت لكى يُنهى النظام فى طهران أنشطة الإرهابيين والفساد وعدم احترامهم لحقوق الإنسان".