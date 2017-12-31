البورصة: مجموعة مرتبطة بـ"طلعت مصطفى القابضة" تبيع 596 ألف سهم

البورصة: مجموعة مرتبطة بـ"طلعت مصطفى القابضة" تبيع 596 ألف سهمالأحد، 31 ديسمبر 2017 10:50 ص
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس شركة طلعت مصطفى القابضة
كتب هانى الحوتى
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قالت البورصة المصرية، إن مجموعة مرتبطة بشركة طلعت مصطفى القابضة باعت 596.661 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، كما باع مجلس إدارة شركات الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مطاحن مصر العليا، 10 آلاف سهم، 373 سهم، على التوالى، وباعت مجموعة متربطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، 155 ألف سهم.
فيما اشترى مجلس إدارة شركات ايديتا للصناعات الغذائية، بنك قناة السويس، إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلى، راية القابضة للاستثمارات المالية، 162 ألف و994 سهم، 1500 سهم، 3 آلاف سهم، 60 ألف سهم على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية، البنك المصرى الخليجى، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 7 آلاف سهم، 126 ألف سهم، 489 سهم، 175 ألف سهم، جاء ذلك وفقا لتقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة.
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