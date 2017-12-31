البورصة: مجموعة مرتبطة بـ"طلعت مصطفى القابضة" تبيع 596 ألف سهم





كتب هانى الحوتى

قالت البورصة المصرية، إن مجموعة مرتبطة بشركة طلعت مصطفى القابضة باعت 596.661 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، كما باع مجلس إدارة شركات الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مطاحن مصر العليا، 10 آلاف سهم، 373 سهم، على التوالى، وباعت مجموعة متربطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، 155 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات ايديتا للصناعات الغذائية، بنك قناة السويس، إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلى، راية القابضة للاستثمارات المالية، 162 ألف و994 سهم، 1500 سهم، 3 آلاف سهم، 60 ألف سهم على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية، البنك المصرى الخليجى، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 7 آلاف سهم، 126 ألف سهم، 489 سهم، 175 ألف سهم، جاء ذلك وفقا لتقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة.