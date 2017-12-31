البورصة توقف التعامل على أسهم 9 شركات لعدم إرسالها القوائم المالية

البورصة توقف التعامل على أسهم 9 شركات لعدم إرسالها القوائم الماليةالأحد، 31 ديسمبر 2017 10:44 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 9 شركات اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأحد، نظرا لعدم إرسال تلك الشركات القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك وفقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة كلا من شركات استمر إيقاف تعاملها وهى سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، العبوات الدوائية المتطورة، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ريفا فارما، نايل سيتى للاستثمار، الورق للشرق الأوسط-سيمو، وأخرى تم إيقاف تعاملها لأول مرة وهى العبوات الطبية، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، جلاكسو سميثكلاين.
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