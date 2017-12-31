البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العربالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:08 م
البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.28%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21%.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 30%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23%.
إضافة تعليق
أين الجزيرة من ثورة فقراء إيران؟.. فضائية الفتنة تتجاهل احتجاجات الإيرانيين.. اهتمام بمسيرات التأييد رغم مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين الرافضين لـ"مؤامرات الملالى".. والتحريض ضد العرب يفضح أكذوبة الحياد القطرى
محمد صلاح.. جوهرة مصرية تلمع فى 2017.. الفرعون يتفوق على نجوم العالم بعد انتقاله إلى ليفربول.. أبو مكة يقود الفراعنة للمونديال ويصبح أغلى لاعب عربى وأفريقى فى التاريخ.. وريال مدريد يستعد لضمه فى الصيف
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة