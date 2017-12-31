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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:08 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب البورصة المصرية - ارشيفية


كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.28%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.21%.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 30%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.23%.
 
 

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