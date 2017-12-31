البورصة تنهى تعاملات جلسة نهاية العام بارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ونهاية جلسات عام 2017، على ارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 897 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 824.917 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 547 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.6 مليون جنيه، 60.7 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة 55.98 مليون جنيه، 683 ألف جنيه، 17.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% عند مستوى 2569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 14733 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 827 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 105 شركة، ولم تتغير 30 شركة.