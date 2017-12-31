البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "سامكريت للتنمية العمرانية" بـ324 مليون جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "سامكريت للتنمية العمرانية" بـ324 مليون جنيهالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:01 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية لعدد 3.2 مليون سهم بقيمة 324 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بيراميدز هيلز للسياحة والتعمير لعدد 73 ألف سهم بقيمة 15 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أكتوبر للتخزين والتوزيع لعدد 152 ألف سهم بقيمة 18.7 مليون جنيه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة فيرست لاين للصناعة والتجارة لعدد 250 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون جنيه.
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