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البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

الأحد، 31 ديسمبر 2017 08:59 م
البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى ليغلق عند مستوى 824.918 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 2.1% عن الشهر الماضى.
 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 389.779 مليار جنيه إلى 403.053 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، بنسبة زيادة 3.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.113 مليار جنيه إلى 222.243 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 604.892 مليار جنيه إلى 625.296 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.4%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 312 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 300 ألف سند تقريبا.
 

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