البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهىالأحد، 31 ديسمبر 2017 08:59 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى ليغلق عند مستوى 824.918 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 2.1% عن الشهر الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 389.779 مليار جنيه إلى 403.053 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، بنسبة زيادة 3.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.113 مليار جنيه إلى 222.243 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 604.892 مليار جنيه إلى 625.296 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.4%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 312 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 300 ألف سند تقريبا.
إضافة تعليق
مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة