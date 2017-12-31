البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى





كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى ليغلق عند مستوى 824.918 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 2.1% عن الشهر الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 389.779 مليار جنيه إلى 403.053 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، بنسبة زيادة 3.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 215.113 مليار جنيه إلى 222.243 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 604.892 مليار جنيه إلى 625.296 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.4%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 312 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 300 ألف سند تقريبا.