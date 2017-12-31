video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربى يقر خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:53 م
البرلمان العربى يقر خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب البرلمان العربى - أرشيفية


كتب كامل كامل
إضافة تعليق

أقر البرلمان العربى، فى جلسته الأخيرة التى عقدت بالقاهرة اليوم الأحد، خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من خلال اللجنة التى شُكلت لهذا الغرض برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان، وعضوية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والدكتور عبد الرحمن محمد سعيد، عضو مجلس النواب السودانى وعضو البرلمان العربى.

وقال البرلمان العربى، فى بيان صادر عنه، إن خطة التحرك ستنطلق على المستوى العربى والإقليمى والدولى، بالتركيز على الدور الفاعل والمؤثر للسودان على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وما تقوم به من جهود حقيقية فى محاربة الإرهاب فى العالمين العربى والإسلامى، باعتبارها من الدول المحورية فى التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب المكون من 41 دولة عربية وإسلامية، والتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وأضاف بيان البرلمان العربى، أن السودان يتعاون مع محيطه الأفريقى والدولى فى محاربة الإرهاب، وله دور إيجابى وفاعل فى مواجهة المشروعات الإقليمية للتدخل فى شؤون الدول العربية، مثل المشروع الإيرانى، كما أن له دورا فى تحقيق السلم والأمن بأفريقيا، خاصة دولة جنوب السودان، يُضاف لهذا ما حققته من إنجاز بشأن خطة "المسارات الخمسة" المتفق عليها بين الجانبين السودانى والأمريكى، وجهودها بشأن الحوار الوطنى والمصالحة الداخلية، والتقدم المتحقق فى ملف حقوق الإنسان.

وأكد البرلمان العربى، أنه سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية، والمجلس الوطنى السودانى، وجامعة الدول العربية، بشأن الخطوط الرئيسية لخطة تحركه، والاتفاق على آلية تنسيق وتبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز فى هذا الشأن، وإعداد مذكرة قانونية من خلال المجلس الوطنى السودانى، تستعرض كل المسوغات التى تُحدد الحجج القانونية الطاعنة فى بقاء اسم السودان على قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993م، وأحقيتها فى استعادة اندماجها السياسى والاقتصادى على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، لا سيما بعد إنجاز عدد من الإصلاحات على المستوى الداخلى، تُوّجت بمخرجات الحوار الوطنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على كنيسة مارمينا بحلوان

البرلمان العربى

السودان

الدول الراعية للإرهاب

اخبار عاجلة

اخبار مصر



لا تفوتك
مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة