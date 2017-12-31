البرلمان العربى يقر خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب





كتب كامل كامل

أقر البرلمان العربى، فى جلسته الأخيرة التى عقدت بالقاهرة اليوم الأحد، خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، من خلال اللجنة التى شُكلت لهذا الغرض برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان، وعضوية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والدكتور عبد الرحمن محمد سعيد، عضو مجلس النواب السودانى وعضو البرلمان العربى.

وقال البرلمان العربى، فى بيان صادر عنه، إن خطة التحرك ستنطلق على المستوى العربى والإقليمى والدولى، بالتركيز على الدور الفاعل والمؤثر للسودان على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وما تقوم به من جهود حقيقية فى محاربة الإرهاب فى العالمين العربى والإسلامى، باعتبارها من الدول المحورية فى التحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب المكون من 41 دولة عربية وإسلامية، والتحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن.

وأضاف بيان البرلمان العربى، أن السودان يتعاون مع محيطه الأفريقى والدولى فى محاربة الإرهاب، وله دور إيجابى وفاعل فى مواجهة المشروعات الإقليمية للتدخل فى شؤون الدول العربية، مثل المشروع الإيرانى، كما أن له دورا فى تحقيق السلم والأمن بأفريقيا، خاصة دولة جنوب السودان، يُضاف لهذا ما حققته من إنجاز بشأن خطة "المسارات الخمسة" المتفق عليها بين الجانبين السودانى والأمريكى، وجهودها بشأن الحوار الوطنى والمصالحة الداخلية، والتقدم المتحقق فى ملف حقوق الإنسان.

وأكد البرلمان العربى، أنه سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية السودانية، والمجلس الوطنى السودانى، وجامعة الدول العربية، بشأن الخطوط الرئيسية لخطة تحركه، والاتفاق على آلية تنسيق وتبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز فى هذا الشأن، وإعداد مذكرة قانونية من خلال المجلس الوطنى السودانى، تستعرض كل المسوغات التى تُحدد الحجج القانونية الطاعنة فى بقاء اسم السودان على قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993م، وأحقيتها فى استعادة اندماجها السياسى والاقتصادى على كل المستويات العربية والإقليمية والدولية، لا سيما بعد إنجاز عدد من الإصلاحات على المستوى الداخلى، تُوّجت بمخرجات الحوار الوطنى.