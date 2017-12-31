video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 06:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البرلمان السودانى يقر موازنة 2018

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:11 م
البرلمان السودانى يقر موازنة 2018 البرلمان السودانى


الخرطوم (أ ف ب)
إضافة تعليق

أقر المجلس الوطنى السودانى "البرلمان" الأحد، موازنة العام 2018 التى تهدف خصوصا إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5% هذا العام مقارنة بــ 34,6% العام 2017.

وأقر النواب بغالبية كبيرة الموازنة التى تهدف أيضا إلى تحقيق نسبة نمو 4 % مقارنة بـ 4,6 % العام 2017.

وأوضح وزير الدولة السودانى للشئون المالية عبد الرحمن ضرار لوكالة فرانس برس، أن "الموازنة تهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 19,5% فى عام 2018"، لافتا إلى أن "البنك المركزى سيتبنى سياسات جديدة حول سعر صرف الجنيه السودانى لجذب تحويلات المغتربين وعائدات الصادرات".

وأعلنت وزارة المالية السودانية الأسبوع الماضى خفض قيمة الجنيه السودانى إلى 18 جنيها للدولار الأمريكى الواحد مقارنة ب 6,9 جنيهات فى السابق.

وبلغ مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه (9,6 مليارات دولار) بعجز 28,4 مليار جنيه يشكل 2,4 فى المئة من اجمالى الناتج المحلى.

وأوضح ضرار أن "العجز ستتم تغطيته بالاستدانة من النظام المصرفى والجمهور واستقطاب تحويلات المغتربين". 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانية سودانية: لا ندرى شيئا عن مصير تمويل مطار الخرطوم الجديد

السفارة الأمريكية فى الخرطوم تتهم برلمانى سودانى بالتحريض ضد شعبها وحكومتها

البرلمان السودانى: اتحاد دول " إيجاد" يسعى للتكامل الإفريقى الشامل

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة