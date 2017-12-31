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"البترول": 9 مشروعات لتأمين إمدادات المنتجات البترولية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:55 ص
"البترول": 9 مشروعات لتأمين إمدادات المنتجات البترولية وزير البترول خلال زيارته للشركة المصرية للتكرير


كتب أحمد أبو حجر
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تمكنت وزارة البترول والثروة المعدنية من تنفيذ وتشغيل 9 مشروعات جديدة لتأمين إمدادات المنتجات البترولية المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز،   من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الحيوية على امتداد خريطة مصر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول صباح اليوم الأحد، لحصاد الوزارة خلال عام 2017، فإنه تم الانتهاء من  تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية والتى أسهمت فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالى الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%.

وأضاف تم تشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتين، والانتهاء من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية حوالى 120 مليون جنيه وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز، وجار الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط - سوهاج بدلاً من السيارات الصهريجية.

وكشف عن بدء التشغيل التجريبى لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية، والذى أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار، بالإضافة إلى  التشغيل التجريبى لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر والتى تقدر استثماراته بحوالى 415 مليون دولار كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع فى إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.

وبحسب البيان فإنه يتم  الإسراع بخطوات الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد باستثمارات حوالى 3.7 مليار دولار والذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة، بالإضافة إلى تقدم الأعمال فى المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " لتعظيم انتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.

وقال البيان، إن الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعى التكرير والبتروكيماويات بدأت فى محور قناة السويس ومنطقة العلمين، بالإضافة إلى بدء إجراءات إنشاء مصنع البولى بيوتادين باستثمارات 100 مليون دولار فى شركة ايثيدكو بالإسكندرية.

 


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