الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا داخل مدرسة قرب رام الله





رام الله ( أ ش أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، طالبا فلسطينيا بعد اقتحام مدرسة فى بلدة بيتونيا غرب مدينة رام لله.

وقال المدير العام للمدرسة أحمد دراج إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهاجمت الطلاب، واعتقلت الطالب قصى محمد السعدى (14 عاما).

وأغلقت قوات الاحتلال طريق البيرة نابلس قرب ضاحية التربية والتعليم، بالمكعبات الإسمنتية، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة طويلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت إثر ذلك قرب مدخل مخيم الجلزون، حيث أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والرصاص المطاطى، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قبل قليل، شابا قرب منطقة جبل الطويل، بعد أن اقتحمت المنطقة، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فى محيط الحاجز العسكرى القريب من مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم والضواحى المجاورة، وشرعت بدهم عدد من متاجر ومنازل المواطنين، وتصدى لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة.