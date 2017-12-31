video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا داخل مدرسة قرب رام الله

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:27 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل طفلا فلسطينيا داخل مدرسة قرب رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى


رام الله ( أ ش أ )
إضافة تعليق

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، طالبا فلسطينيا بعد اقتحام مدرسة فى بلدة بيتونيا غرب مدينة رام لله.

وقال المدير العام للمدرسة أحمد دراج إن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهاجمت الطلاب، واعتقلت الطالب قصى محمد السعدى (14 عاما).

وأغلقت قوات الاحتلال طريق البيرة نابلس قرب ضاحية التربية والتعليم، بالمكعبات الإسمنتية، ما اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة طويلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مواجهات اندلعت إثر ذلك قرب مدخل مخيم الجلزون، حيث أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والرصاص المطاطى، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفى مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قبل قليل، شابا قرب منطقة جبل الطويل، بعد أن اقتحمت المنطقة، بحسب ما أفاد به شهود عيان.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فى محيط الحاجز العسكرى القريب من مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم والضواحى المجاورة، وشرعت بدهم عدد من متاجر ومنازل المواطنين، وتصدى لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

إصابة 50 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

مستشار مفتى الجمهورية: "البيتكوين" حرام شرعا.. وأداة مباشرة لتمويل الإرهاب

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

بالإنفوجراف.. تعرف على أجندة الإجازات الرسمية لعام 2018

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

صور.. الخطيب يعلن تركى أل شيخ رئيسا شرفيا للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة