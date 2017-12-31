"الإدارية العليا" تلزم أكاديمية الشرطة بقبول أحد خريجى الثانوية عام 2013

بعد أن رفضته عام 2014..
"الإدارية العليا" تلزم أكاديمية الشرطة بقبول أحد خريجى الثانوية عام 2013الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:49 م
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بقبول طالب ثانوية عامة حاصل على مجموع 91% وألغت قرار أكاديمية الشرطة بإستبعاده، من الإلتحاق بكلية الشرطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بدا واضحاً لدي القضاء، أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقيم قدرات الطالب الشخصية ومهارته البدنية والصحية ، وذلك بناء على الاختبارات التى تجريها الكلية ، وتخضع قرارت الجهة الادارية لرقابة القضاء للتأكد اذا كان مستخلص من أصول واقعية تتناسب مع القانون ، ام أنه شابه عوار يخالف القانون.
واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التى وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وحدد شروط القبول والتى تكون منوطه بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب ، لانتقاء منهم الأفضل ، حيث يكون المجموع الاعتبارى للطالب بالاضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات ، هو المحدد في قبول الطالب.
واضافت المحكمة انه بدّا لها من الاوراق ان الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له ، وبررت جهة الادارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الخد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013-2014 ، في حين حصل الطالب على مجموع 207% فقط وهى نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية ، ولم يَصْل الى الحد الأدنى ، كما وضحت جهة الادارة سبب آخر هو عدم حسن سمعة وسير الطالب .
كما تبين للمحكمة أن جهة الادارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء ، و صفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية ، في حين انها منحته 6 من 6 في حسن التصرف ، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة ، فكيف تمنحه صفر في الذكاء ، و 6 درجات في حسن التصرف بالرغم أن كلاهما يكمل بعضهما ، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جمله أمام الهيئة ، وتبين أن الطالب يقرأ بطلاقة ، لذا رأت المحكمة ان مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ .
وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه ، أكدت المحكمة ان هذا السبب لا يرقي أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره ، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته ، ولم تنسب الى الطالب نفسه او والديه ، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ، ووقف تنفيذ القرارالصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة .
أقام الطعن خريج الثانوية العامة دفعة 2013 ، وطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أول درجة ، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى ، وتأيد قرار استبعاد الطالب من الالتحاق بكلية الشرطة.
إضافة تعليق
النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"
"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
moia
حكم رائع
دائره محترمه وحكم فريد من نوعه
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود عمران
الفساد فى كلية الشرطه
المحسوبيه والرشوه أضاعت حقوق الكثيرين من الشباب الذين يستحقون الالتحاق بكلية الشرطه وبالتالى خرجت لنا الكثير من الضباط الغير صالحين لهذه المهنه ولكن للاسف هى دى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
بهاء الدين
المهم التنفيذ
مبروك للحكم بس المهم التنفيذ لانى زيك حصلت على حكم بنقلى للعمل بمجلس الدوله من2016 واودعت الصيغه التنفيذيه الامانه العامه بمجلس الدوله منذ عام واكثر ومجلس الدوله لاينفذ الحكم الذى اصدرة دون اى مراعاة لمعاق مثلى فهل تنفذ كليه الشرطه هذا الحكم اتمنى ذلك لك التوفيق اخى الكريم