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الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:11 ص
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الإحصاء: 129 مليار جنيه إيرادات الدولة فى 3 أشهر.. 75% منها ضرائب

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 ص
الإحصاء: 129 مليار جنيه إيرادات الدولة فى 3 أشهر.. 75% منها ضرائب اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء


كتبت- هبة حسام
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كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر ديسمبر الجارى، أن إيرادات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى، بلغت 129 مليار جنيه مقابل 214.1 مليار جنيه مصروفات بعجز بلغت قيمته 85.3 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، شكلت الضرائب نسبة 75.3% من إجمالى الإيرادات التى حصلتها الدولة فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، وجاءت قيمة الإيرادات الضريبية 97.2 مليار جنيه.

وتحت بند "إيرادات أخرى، حصلت الدولة إيرادات بقيمة 31.8 مليار جنيه شكلت نسبة 24.7% من جملة الإيرادات المحققة فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، ولم تمثل المنح من إيرادات الدولة سوى 0.02 مليار جنيه فقط.

ومقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى، ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية من 64.1 مليار جنيه بنسبة 66.1% من جملة الإيرادات فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2016/ 2017، إلى 97.2 مليار جنيه بنسبة 75.3% من جملة الغيرادات فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018.

ويوضح الرسم  البيانى التالى هيكل إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، ومقارنته بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

 

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جانب من التقرير الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 

 


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