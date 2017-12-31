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الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 6742 مواطنا فى عام 2017

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:34 م
الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 6742 مواطنا فى عام 2017 قوات الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
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كشفت مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى أن 6742 فلسطينياً اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلى من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 2017، كان من بينهم 1467 طفلاً، و156 امرأة، و14 نائباً فى المجلس التشريعى الفلسطينى، و25 صحفياً.

وبلغ عدد الأسرى فى سجون الاحتلال حتى اليوم نحو 6500 أسير، منهم نحو 350 طفلاً قاصراً، و(58) أسيرة، بينهن 9 فتيات قاصرات، و450 معتقلا إداريا، و22 صحفياً، و10 نوّاب.

وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطينى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، فى تقرير مشترك، أن أعلى نسبة اعتقالات كانت خلال ديسمبر الجاري، باعتقال (926) فلسطينياً، نصفهم من مدينة القدس، إذ شنّت قوّات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة فى الضّفة الغربية لا سيما بعد اندلاع احتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وجميعهم تعرّضوا للتعذيب الجسدى أو النفسى أو المعاملة اللّاإنسانية، فيما تعرّض 60 بالمئة منهم لاعتداءات جسدية وحشية.

وأشار التقرير إلى أن مدينة القدس شهدت أعلى نسبة اعتقالات خلال عام 2017، باعتقال (2436) مواطناً، ثلثهم من الأطفال، علماً بأن معظمهم كانوا تعرّضوا للاعتقال سابقاً وأُفرج عنهم بشروط، إما بغرامات مالية وكفالات مالية، أو ضمن ما يسمى بـ"الاعتقال المنزلى". 


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