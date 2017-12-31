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الأرصاد: سقوط أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:03 م
الأرصاد: سقوط أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة توقعات بسقوط امطار غدا


وائل ربيعى
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الإثنين، حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، والطقس مائل  للبرودة  نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 18 درجة و11 درجة للصغرى، والإسكندرية 18  للعظمى و10  للصغرى، ومطروح 17 للعظمى و10 للصغرى.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ٣ أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربةأيضا، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

 

 
 
 
 

 


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