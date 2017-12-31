اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد





يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الأحد، فى مقدمتها إحالة أوراق 8 متهمين من قيادات الإخوان المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام، لفضيلة المفتى.





إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير





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الدولار يتراجع 5 قروش فى يوم واحد ويسجل 17.68 جنيها

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