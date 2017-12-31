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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:24 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد


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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا لأهم الأحداث والأخبار، اليوم الأحد، فى مقدمتها إحالة أوراق 8 متهمين من قيادات الإخوان المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام، لفضيلة المفتى.

1
 

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

 

2
 

غادة والى: بدء صرف معاشات يناير غدا وضخ 11.6 مليار جنيه فى ماكينات الصرف

 

3
 

الداخلية تكرم صلاح الموجى بطل موقعة القبض على إرهابى حلوان.. ومدير الأمن: ياريت رجال مصر كلهم مثلك

4

 

"البيتكوين" حرام شرعا بأمر دار الإفتاء.. تعرف على الحكم فى 10 أسباب

5
 

الدولار يتراجع 5 قروش فى يوم واحد ويسجل 17.68 جنيها

 

6

الأرصاد: سقوط أمطار غدا على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

 

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توقعات أبراج 2018.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور الجوزاء خارج النفق المظلم

8
 

جنح المعادى تقضى ببراءة الفنانة غادة عبد الرازق من تهمة خدش الحياء

 

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صور.. الخطيب يعلن عن إنشاء استاد الأهلى الجديد

 

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محمد صلاح أفضل لاعب عربى فى 2017

 

 


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