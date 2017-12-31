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استشهاد آخر مصابى الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة متأثرا بإصابته

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:23 م
استشهاد آخر مصابى الهجوم الإرهابى على مسجد الروضة متأثرا بإصابته مسجد الروضة


الإسماعيلية محمد عوض
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استشهد آخر المصابين بحادث الهجوم المسلح، على مسجد الروضة بشمال سيناء، اليوم الأحد، فى مستشفى جامعة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، متأثرا بإصابته بطلقات نارية.

 

 وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن منصور إبراهيم مطير، توفى فجر اليوم بمستشفى جامعة قناة السويس، ونحتسبه عند الله شهيدا.

 

 وأضاف المصدر، أن جثمانه سيشيع فى جنازة وقت وصوله إلى مدينة بئر العبد اليوم.

 

 ويعتبر منصور مطير هو آخر المصابين فى حادث مسجد الروضة، الذين يتلقون العلاج بالعناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية.


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