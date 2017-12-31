إيران تعلن اعتقال 200 متظاهر خلال احتجاجات طهران





أ.ف.ب

اعتقلت السلطات الإيرانية، 200 متظاهر فى طهران، السبت، بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران على أصغر ناصربخت الأحد.

ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ، قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم"، مشيرا إلى وجود "40 من قادة التظاهرات غير القانونية" بين الموقوفين.