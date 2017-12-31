إلغاء المعاملات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية بجامعة بنى سويف





بنى سويف أيمن لطفى

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على تطبيق قرار مجلس الجامعة بتخفيض رسوم المدن الجامعية خلال شهر يناير بواقع 100 جنيه ، وكذلك تشكيل لجنة لاختيار مشرفى المبيت "اخصائيين اجتماعيين" من خريجى كلية الخدمة اجتماعية مع صرف حافز لمشرفات المبيت وسماع مشكلاتهم ومساعدتهم فى حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أمين عام الجامعة ومدير عام المدن ورؤساء الأقسام الإدارية وعدد من العاملين بالإدارة العامة للمدن الجامعية لبحث مجموعة من مشكلات المدن الجامعية وطرح حلول لها.

وطالب رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة حسن معاملة طلاب المدن الجامعية، ومراعاة توزيع الطلاب حسب مكان كلياتهم وتوزيعهم حسب "الكلية، التخصص، التخصص الدقيق"، وكذلك تنظيم تسكينهم وعمل نسب للسكن فى كل كلية وتصور للسكن دون الجور على الكليات الأخرى مع مراعاة تسكين الطالبات حسب مكان كلياتهن.

وشدد حسن، على ضرورة وجود تنسيق للسنة الأولى وسنوات النقل، وسماع مشكلات الطلاب والعمل على حلها مع الارتقاء بالخدمة المقدمة لهم عن طريق تطبيق معايير الجودة وتفعيلها، وحل مشكلات ممارسة الأنشطة بالمدن الجامعية من خلال تخصيص مكان للأنشطة، وتبعية إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية لإدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة فى كافة المعاملات، وكذلك تشقق سقف مطعم المدينة الجامعية للطالبات بشارع عبد السلام عارف والأرضيات، ومناقشة وضع خطتين لصيانة المدن الجامعية ولتغيير الأثاث مع التأكيد على توصيل خدمات الإنترنت بالمدن الجامعية، كما تم عرض ومناقشة حافز 20% من إجمالى المرتجعات "التغذية"