إصابة ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا، من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بإصابة كل من ح ا ضابط شرطة و ح م مساعد شرطة، إثر استقلالهما سيارة تابعة لإدارة المرور، وانقلابها على الطريق الصحراوى الغربي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.