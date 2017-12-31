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إصابة ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:00 م
إصابة ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا حادث تصادم


المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا، من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بإصابة كل من ح ا ضابط شرطة و ح م مساعد شرطة، إثر استقلالهما سيارة تابعة لإدارة المرور، وانقلابها على الطريق الصحراوى الغربي.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.


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