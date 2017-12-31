إصابة ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا

إصابة ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنياالأحد، 31 ديسمبر 2017 07:00 م
حادث تصادم
المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب ضابط ومساعد شرطة فى انقلاب سيارة تابعة لإدارة المرور بالمنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا، من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بإصابة كل من ح ا ضابط شرطة و ح م مساعد شرطة، إثر استقلالهما سيارة تابعة لإدارة المرور، وانقلابها على الطريق الصحراوى الغربي.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.
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