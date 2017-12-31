إصابة شخص وطفل فى حادث تصادم أمام مصنع كيماويات ببورسعيد





بورسعيد – محمد فرج

أصيب منذ قليل شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بدون لوحات بسيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم 10809 أمام أحد مصانع الكيماويات الشهيرة بحى الضواحى وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد متولى هاشم 47 سنه بسحجات متفرقة بالجسم وإشتابه مابعد الإرتجاج بينما أصيب نجلة عمر 10 سنوات بكسر مضاعف بالساق اليسرى وسحجات بالرأس وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم وتم حجزهما بإستقبال الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام لتلقى الإسعافات الأولية لحين تماثلهما للعلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .