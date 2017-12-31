إسكان بنى سويف تسترد 602 ألف جنيه من مقاول بالإسكان الاجتماعى بالعلالمة

إسكان بنى سويف تسترد 602 ألف جنيه من مقاول بالإسكان الاجتماعى بالعلالمةالأحد، 31 ديسمبر 2017 12:09 ص
المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلنت مديرية إسكان بنى سويف أنه تم استرداد مبلغ 602 ألف جنيه تقريباَ "بتاريخ 30ديسمبر2017" من مقاول إنشاء طرق أسفلتية لعدد 15عمارة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى من المرحلة الثانية بناحية العلالمة شرق النيل مركز بنى سويف
وكانت النيابة العامة الزمت المقاول بدفع المبلغ سالف الذكر للضرر الواقع على المال العام بسبب وجود مخالفات فنية فى الاستلام الابتدائى لمشروع لإنشاء طرق أسفلتية، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم (5294) لسنة 2016 من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة للفحص الشامل لهذه العملية والتى أقرت بوجود مخالفة للمواصفات الفنية بالمشروع.
وترجع الواقعة عندما أمر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بإحالة موضوع ملف المشروع (سالف الذكر) إلى هيئة النيابة العامة (نيابة مركز بنى سويف)، وذلك على خلفية اكتشاف المهندس الواضح أبو جبل وكيل وزارة الإسكان أنه تم استلام الأعمال "استلاما ابتدائيا" بتاريخ 10أكتوبر2016 بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها المقاول.
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