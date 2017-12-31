إسكان بنى سويف تسترد 602 ألف جنيه من مقاول بالإسكان الاجتماعى بالعلالمة

بنى سويف :هانى فتحى

أعلنت مديرية إسكان بنى سويف أنه تم استرداد مبلغ 602 ألف جنيه تقريباَ "بتاريخ 30ديسمبر2017" من مقاول إنشاء طرق أسفلتية لعدد 15عمارة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى من المرحلة الثانية بناحية العلالمة شرق النيل مركز بنى سويف

وكانت النيابة العامة الزمت المقاول بدفع المبلغ سالف الذكر للضرر الواقع على المال العام بسبب وجود مخالفات فنية فى الاستلام الابتدائى لمشروع لإنشاء طرق أسفلتية، وهو ما أثبتته تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم (5294) لسنة 2016 من خلال تشكيل لجان فنية متخصصة للفحص الشامل لهذه العملية والتى أقرت بوجود مخالفة للمواصفات الفنية بالمشروع.