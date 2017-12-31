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إخلاء سبيل عامل على ذمة التحقيق بعد ضبط 5 آلاف عبوة خمور بحوزته فى دمياط

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:30 م
إخلاء سبيل عامل على ذمة التحقيق بعد ضبط 5 آلاف عبوة خمور بحوزته فى دمياط حبس


دمياط عبده عبد البارى
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أخلت النيابة العامة سبيل عامل ضبط وبحوزته 5 آلاف عبوة خمور قبل ترويجها في احتفالات رأس السنة على ذمة القضية وقررت النيابة فحص المضبوطات.

تعود تفاصيل الواقعة عندم تمكن ضباط مباحث  فارسكور بدمياط من ضبط عامل وبحوزته كمية كبيرة من عبوات الخمور قبل ترويجها في احتفالات رأس السنة حيث  تلقي اللواء مجدي ابو العز مدير امن دمياط اخطار من العميد سعيد شكري مدير ادارة البحث الجنائي يفيد أنه أثناء قيام الرائد محمد المليجي رئيس مباحث مركز فارسكور ومعاونوه النقباء فريد هارون ويحي مصطفي وخالد عاطف بتفقد الحالة الامنية بدائرة المركز تلاحظ لهم قيام شخص بتفريغ حمولة امام احد المخازن  وبفحصها تبين انها  كميات من الخمور وبضبطه تبين انه يدعي احمد محمد 44 سنة عامل عادي ومقيم دائرة المركز وبجرد المضبوطات بلغت 5000 عبوة خمور متنوعة مابين كانز وزجاجات.

 

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