إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير





كتب محمد عبد الرازق - محمد شعلان

قالت مصادر قانونية، إن المحكمة العسكرية، قضت اليوم الأحد، بإحالة أوراق 8 متهمين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام، إلى فضيلة المفتى، وحجز القضية للحكم بجلسة 17 يناير.

وجاءت أسماء المتهمين المحالين حضوريا كالتالى: محمد بهى الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء على على، والحسينى محمد صبرى.