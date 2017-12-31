إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 يناير

إحالة أوراق 8 متهمين باغتيال العقيد وائل طاحون للمفتى.. والحكم 17 ينايرالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:20 م
العقيد وائل طاحون
كتب محمد عبد الرازق - محمد شعلان
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قالت مصادر قانونية، إن المحكمة العسكرية، قضت اليوم الأحد، بإحالة أوراق 8 متهمين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتهمين باغتيال العقيد وائل طاحون ضابط الأمن العام، إلى فضيلة المفتى، وحجز القضية للحكم بجلسة 17 يناير.
وجاءت أسماء المتهمين المحالين حضوريا كالتالى: محمد بهى الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء على على، والحسينى محمد صبرى.
ويواجه المتهمون الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التى كفلها الدستور والقانون.
كانت التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين فى التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجنى عليه بتاريخ 21 أبريل 2015.
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عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ياااااه..محاكمات استمرت سنتين ونصف.. !!!!
😎...