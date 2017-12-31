"أمن أسوان" ينفذ 750 حكما قضائيا على هاربين وضبط 551 مخالفة مرورية





أسوان ندى سليم

تمكنت مديرية أمن أسوان، من تنفيذ 750 حكما على الهاربين من أحكام قضائية، حيث تم تنفيذ 222حكم حبس جزئى، و30 حكم مستأنف و377 أحكام غرامات، و117 أحكام مخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 22 قضية تموينية، حيث تم تحرير 8 محاضر ضد أصحاب منافذ تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط 3 قضايا بيع بأكثر من الأسعار المقررة، وضبطت 5 مخالفات بمخابز البلدية لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، تم ضبط 96 مخالفة متنوعة، حيث تم رفع 84 حالة إشغالات بالطريق العام، نتج عنها12 من مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة.

فى مجال ضبط القضايا المرورية، تم تحرير 551 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم تحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفورى فى عدد 51 مخالفة، كما تم تحرر 150مخالفة غرامات ونش.