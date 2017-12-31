ألو يا حكومة.. وزير الكهرباء يستقبل 205 SMS شكاوى على هاتفه الشخصى (صور)الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:15 م
كتبت رحمة رمضان
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تلقى خلال شهر ونصف الشهر ما يقرب من 205 شكاوى من المواطنين عبر هاتفه المحمول، كلها تخص فواتير الاستهلاك الخاطئة والمشكلات الفنية فيما يخص الخدمة واستقرار التيار ببعض المناطق.
وأضاف "شاكر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وضع منظومة خاصة مع شركات توزيع الكهرباء لحل مشكلات المواطنين بأقصى سرعة ممكنة، ويعيد إرسال الشكاوى التى تصله من المواطنين على هاتفه المحمول لفريق عمل خاص بمكتبه، مسؤول عن الشكاوى، وبدوره يرسلها لشركات الكهرباء التى ترسل جدولا أسبوعيا لمكتبه بعدد الشكاوى ونسبة حلها والمدة التى استغرقها الحل.
وأكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أنه يحرص على التواصل مع المواطنين بنفسه، للتأكد من حل المشكلات بالطريقة الصحيحة والمُرضية لهم، متابعا: "أكثر شىء يسعدنى لما بحل مشكلة مواطن، وأشعر بمشاعره تجاه الوزارة وأستقبل رسالة شكر منه على هاتفى".
شكوى من مواطن على هاتف الوزير
رسالة شكر من أحد المواطنين بعد حل مشكلته
جانب من رسائل المواطنين لوزير الكهرباء
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عدد الردود 0
بواسطة:
حسين الديب
من المتصل بمعالى الوزير
كلهم ماشاء الله ناس واصله
عدد الردود 0
بواسطة:
هشام
نفاق فىً نفاق
أحلام سعادتك أوامر يا فاندم .... نفاق نفاق نفاق