أسعار العملات اليوم الأحد 31-12-2017 واستقرار سعر الدولار

اسعار العملات اليوم الاحد





كتبت: دانه الحديدى

واصلت أسعار العملات استقرارها، اليوم الأحد 31-12-2017، وفيما يلى أسعار العملات، وفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، على رأسها البنك الأهلى.

أولا : سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأحد، مسجلا 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.74 جنيه للشراء

17.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.7 جنيه للشراء

17.8 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.72 جنيه للشراء

17.82 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

ثانيا: سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه، وبلغ سعره وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، 21.11 جنيه للشراء، و 21.39 للبيع .



الجنيه الاسترلينى

ثالثا : سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بلغ سعر الجنيه الاسترلينى، 23.75 جنيه للشراء 23.09 جنيه للبيع، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى.

رابعا : سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مسجلا 58.54 للشراء ، و 58.94 جنيه للبيع، بحسب آخر بيانات للبنك الأهلى.

خامسا : سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، بالغا 4.71 جنيه للشراء، 4.74 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.



الجنيه المصرى

الإحصاء: 129 مليار جنيه إيرادات الدولة فى 3 أشهر.. 75% منها ضرائب

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى شهر ديسمبر الجارى، أن إيرادات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى، بلغت 129 مليار جنيه مقابل 214.1 مليار جنيه مصروفات بعجز بلغت قيمته 85.3 مليار جنيه.

ووفقا للتقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، شكلت الضرائب نسبة 75.3% من إجمالى الإيرادات التى حصلتها الدولة فى الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، وجاءت قيمة الإيرادات الضريبية 97.2 مليار جنيه.