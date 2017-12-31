أسعار الذهب اليوم الأحد 31-12-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 640.5 جنيه للجرام

أسعار الذهب اليوم الأحد 31-12-2017 فى مصر وعيار 21 يسجل 640.5 جنيه للجرامالأحد، 31 ديسمبر 2017 11:52 ص
اسعار الذهب - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 31-12-2017 عند 640.5 جنيه لعيار 21 بالتزامن مع أجازة سوق الصاغة اليوم فى مصر.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 21 : 640.5 جنيه
عيار 18: 549 جنيها
عيار 24: 723 جنيها
الجنيه الذهب :5124 جنيها
الأوقية: 1302 دولارات
وشهد سوق الذهب فى مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.
أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
سعر الذهب فى مصر
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
مصنعية جرام الذهب فى مصر
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
خدمة أسعار الذهب
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
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