أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 31-12-2017





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-12-2017، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ونهاية جلسات عام 2017، على ارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 897 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 824.917 مليار جنيه.



البورصة تخسر 897 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ونهاية جلسات عام 2017، على ارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 897 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 824.917 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ونهاية جلسات عام 2017، على ارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 897 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 824.917 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 547 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.6 مليون جنيه، 60.7 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة 55.98 مليون جنيه، 683 ألف جنيه، 17.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% عند مستوى 2569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 14733 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 827 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 105 شركة، ولم تتغير 30 شركة.

بايونيرز تشترى 6 مليون سهم قالت البورصة، إنه تم تنفيذ صفقة اليوم الأحد، على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 6 مليون سهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة. قالت البورصة، إنه تم تنفيذ صفقة اليوم الأحد، على أسهم شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لعدد 6 مليون سهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه، فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

كان مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، قد اعتمد نتائج الأعمال المجمعة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر لعام 2017، وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة من 4.757 مليار جنيه فى نفس الفترة المماثلة عن عام 2016 إلى 5.775 مليار جنيه، بنمو قدره 21.3 % عن الفترة المقارنة، متماشية مع توقعات الشركة لمعدلات النمو مع إعلان نتائج الربع الثانى، ولا تزال الشركة مستمرة فى تحقيق معدلات نمو النشاط المستهدفة، لذا فأن الشركة تتوقع زيادة الإيرادات خلال الربع الرابع من العام الحالى.



طلعت مصطفى تبيع 596 ألف سهم قالت البورصة المصرية، إن مجموعة مرتبطة بشركة طلعت مصطفى القابضة باعت 596.661 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، كما باع مجلس إدارة شركات الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مطاحن مصر العليا، 10 آلاف سهم، 373 سهم، على التوالى، وباعت مجموعة متربطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، 155 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات ايديتا للصناعات الغذائية، بنك قناة السويس، إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلى، راية القابضة للاستثمارات المالية، 162 ألف و994 سهم، 1500 سهم، 3 آلاف سهم، 60 ألف سهم على التوالى، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، الإسكندرية للزيوت المعدنية، البنك المصرى الخليجى، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، 7 آلاف سهم، 126 ألف سهم، 489 سهم، 175 ألف سهم، جاء ذلك وفقا لتقرير تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة.

إيقاف التعامل على 9 أسهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 9 شركات اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأحد، نظرا لعدم إرسال تلك الشركات القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك وفقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 9 شركات اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأحد، نظرا لعدم إرسال تلك الشركات القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك وفقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت قائمة الشركات الموقوفة كلا من شركات استمر إيقاف تعاملها وهى سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، العبوات الدوائية المتطورة، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ريفا فارما، نايل سيتى للاستثمار، الورق للشرق الأوسط-سيمو، وأخرى تم إيقاف تعاملها لأول مرة وهى العبوات الطبية، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، جلاكسو سميثكلاين.