900 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نصف العام بمدارس المنيا اليوم





المنيا – حسن عبد الغفار

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه ستنطلق اليوم امتحانات نصف العام بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة المنيا فى الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال عزب لـ "اليوم السابع"، أن 549547 طالب وطالبة يؤدون امتحانات المرحلة الابتدائية بالاضافة إلى الطلاب المتقدمين للامتحانات النقل للمرحلة فيما يؤدى 205128 طالب وطالبة امتحانات المرحلة الإعدادية فيما يؤدى 3288 طالب وطالبة امتحانات الإعدادى المهنى وأضاف عزب أن المرحلة الثانوية يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 61090 طالب.

ولفت عزب انه بالنسبة لمدارس التعليم الفنى "التجارى والمزدوج" بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 27954 طالب بينما بلغ عدد طلاب التعليم الفندقى نظام الخمس سنوات 1656 طالب أما فى التعليم الصناعى نظام الثلاث سنوات مزدوج ومهنى بلغ عدد الطلاب المتقدمين 47201 طالب.

بينما بلغ عدد طلاب التعليم الصناعى نظام الخمس سنوات بلغ عددهم 600 طالب، وفى التعليم الزراعى نظام الثلاث سنوات بلغ عدد الطلاب 21525.