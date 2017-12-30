video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 30 ديسمبر 2017 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

900 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نصف العام بمدارس المنيا اليوم

السبت، 30 ديسمبر 2017 04:00 ص
900 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نصف العام بمدارس المنيا اليوم امتحانات - أرشيفية


المنيا – حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه ستنطلق اليوم امتحانات  نصف العام بمختلف المراحل التعليمية بمحافظة المنيا فى الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال عزب لـ "اليوم السابع"، أن 549547 طالب وطالبة يؤدون امتحانات المرحلة الابتدائية بالاضافة إلى الطلاب المتقدمين للامتحانات النقل للمرحلة فيما يؤدى 205128 طالب وطالبة امتحانات المرحلة الإعدادية فيما يؤدى 3288 طالب وطالبة امتحانات الإعدادى المهنى وأضاف عزب أن المرحلة الثانوية يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 61090 طالب. 

ولفت عزب انه بالنسبة لمدارس التعليم الفنى "التجارى والمزدوج" بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 27954 طالب بينما بلغ عدد طلاب التعليم الفندقى نظام الخمس سنوات 1656 طالب أما فى التعليم الصناعى نظام الثلاث سنوات مزدوج ومهنى بلغ عدد الطلاب المتقدمين 47201 طالب.

بينما بلغ عدد طلاب التعليم الصناعى نظام الخمس سنوات بلغ عددهم 600 طالب، وفى التعليم الزراعى نظام الثلاث سنوات بلغ عدد الطلاب 21525.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل تعليم المنيا: حصر للمدرسين لمعرفة العجز والزيادة بالمحافظة

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار مصر

مديرية التربيه والتعليم

امتحانات النقل



لا تفوتك
مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

مصدر أمنى : خروج الإرهابى المصاب من غرفة العمليات عقب إجرائه عملية جراحية

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

السكة الحديد تدفع اليوم بقطارين بتذاكر مخفضة لنقل مشجعى الأهلى وأتليتكو مدريد

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

منافسة شرسة بين 10 أفلام فى يناير 2018.. النجوم يبدأون سباق الإيرادات مبكرا.. كريس هيمسوورث يتحدى "طالبان" فى 12Strong.. ميريل ستريب تكشف الفساد خلال THE POST.. وجيسيكا تشاستين تحتال على العالم فى Molly's Game

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

المسجد والكنيسة ينتصران على الإرهاب بحلوان..إمام مسجد ينادى المواطنين للتصدى لهجوم إرهابى على كنيسة..نائب: بيوت الله يفتديها المصريون بدمائهم..الخولى:الجينات المصرية الأصيلة ظهرت..بطولة جديدة يسطرها المصريون

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة