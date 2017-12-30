9 معلومات عن مسئول تصنيع متفجرات إرهابى سيناء.. تعرف عليها





كتب محمود عبد الراضى

أحبط جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية عملية إرهابية ضخمة بمنطقة الساحة الشعبية فى العريش، وقتل إرهابى فى مواجهات أمنية.

ويقدم "اليوم السابع"، للقراء عدداً من المعلومات عن الإرهابى المقتول، قبل تنفيذه مخططات إرهابية على أرض الفيروز:

1. اسم الإرهابى محمود حسن سالمان أبو عنقة.

2. الإرهابى المقتول يقيم فى وادى العريش بئر 18.

3. سبق اشتراك الإرهابى فى العديد من العمليات العدائية تجاه القوات بالعريش.

4. الإرهابى المقتول متورط فى حادث السطو على فرع البنك الأهلى.

5. المقتول سبق واستهدف كمين السبيل الأمنى.

6. الإرهابى اغتال أمين شرطة بإدارة المرافق.

7. الإرهابى متورط فى زرع العبوات الناسفة بمسارات تحرك القوات بالعريش.

8. المتهم مسئول عن تصنيع المواد المتفجرة للعناصر المتطرفة فى سيناء.

9. الإرهابى خطط لاستهداف عدد من الكنائس أثناء عيد الميلاد المجيد.

10.المتهم تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة حتى سقط قتيلاً.