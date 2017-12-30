6 معلومات لا تعرفها عن عملة البترو الافتراضية





كتبت رانيا فزاع

فى تصريح جديد له أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أن عملة البترو الافتراضية التى تنوى دولته إطلاقها قريباً ستعادل قيمتها سعر برميل من النفط، بحسب CNBC - عربية، وهذه العملة التى أعلن رئيس فنزويلا بداية الشهر الجارى أنها وسيلة للتخلص من الأزمة الاقتصادية التى تقابلها بلاده ولم يعلن حتى الآن متى سيتم إصدارها تحديداً وهذه هى أهم المعلومات عنها.

1- البترو هى عملة إفتراضية جديدة اخترعتها فنزويلا، كطريقة للتغلب على أزمتها الاقتصادية التى تشهدها منذ فترة، ويعتبر خلق عملة افتراضية خطوة فى الطريق لحل مشكلة الحصار الاقتصادى الذى تواجهه البلاد، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التى فرضتها عليها الحكومة الأمريكية.

2- قال الرئيس الفنزويلى، إن قيمة العملة الرقمية التى ستصدر قريباً ستعادل سعر برميل نفط.

3- من المفترض أن تلقى العملة دعمًا من قطاعات النفط والذهب فى البلاد، خاصة أن فنزويلا التى تمتلك أكبر احتياطى نفطى فى العالم كانت تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسى للبلاد.

4- وقال رئيس فنزويلا فى تصريحات صحفية له، إن البترو سترتبط بمنطقة المناجم التى تشكل مخزوناً كبيراً من النفط.

5- لم يعلن حتى الآن عن الحقول التى ستدعم العملة ولم يحدد حتى الآن طرق التعامل بها.

6- وفقًا لتصريحات وزير تكنولوجيا المعلومات الفنزويلى فإن العملة الافتراضية مختلفة عن البيتكوين، فهى مدعومة بأصول حقيقية من حقول نفط ومناجم موجودة فى فنزويلا بالفعل.

يذكر أن فنزويلا تعانى أيضاً من العجز التام فى الناتج المحلى الإجمالى الذى يتراوح بين 18 و20%، كما ارتفعت حجم الديون ووصلت لما يقرب من 120 مليار دولار العام الماضى مع استمرار عدم قدرة الحكومة على الدفع.

وتسببت العوامل السابقة وغيرها فى انخفاض قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البلاد، وترتب على ذلك انخفاض قيمة العملة الفنزويلاوية "البوليفار"، وفقدت تقريباً كل قيمتها أمام الدولار.