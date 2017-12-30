5 توصيات من النيابة الإدارية لمعالجة تجاوزات بيع أراضى الدولة الصحراوية





كتب عبد الله محمود

بعد أن أصدرت هيئة النيابة الإدارية التقرير السنوى لها عن أبرز القضايا التى حققت فيها خلال عام 2016، أصدرت أيضا الهيئة عقب التقرير السنوى، عدة توصيات فى جميع المجالات والهيئات والقطاعات الحكومية، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى، حيث شملت هذه التوصيات عدة محاور رئيسية للحد من ومعالجة المخالفات والتجاوزات التى شابت بيع أراضى الدولة الصحراوية.

1- إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضى الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور، وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية فى القضايا الخاصة ببيع أراضى الدولة والتى نحيل إليها منعاً للتكرار.

2- يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وأن يكون ذلك بطريق المزايدة العلنية.

3- يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن تبادر بحصر كل الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال، واتخاذ إجراءات سحب الأراضى حال مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فوراً فى ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة وأن تضع تقرير بكل ذلك يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

4- عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.

5- على المشرع إعادة النظر فى القرار الجمهورى رقم 82/2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذى يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات.