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15 يناير.. باريس تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل الخمس

السبت، 30 ديسمبر 2017 01:09 ص
15 يناير.. باريس تستضيف اجتماعا لوزراء دفاع قوة مجموعة الساحل الخمس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى


باريس أ ش أ
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أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى، الجمعة، عن انعقاد اجتماع بباريس مع نظرائها فى قوة مجموعة الساحل الخمس و دول مانحة فى 15 يناير المقبل لدعم عمل هذه القوة.

وكتبت وزيرة الجيوش - فى تغريدة لها عبر تويتر-:" فى الساحل، نحشد المجتمع الدولى حتى تزداد قدرات قوة مجموعة الساحل الخمس ولذلك اجتمع فى 15 يناير بباريس مع نظرائى فى مجموعة "جى 5" و الدول المانحة".

وأوضحت وزارة الجيوش أن الاجتماع سيهدف إلى مساعدة القوة الأفريقية على احراز تقدم على الصعيد العملياتى والعسكري.

يشار إلى أن قوة "جى 5" المكونة من جنود لخمسة بلدان فى المنطقة هي: مالى و تشاد و بوركينا فاسو و النيجر و موريتانيا نفذت مهمة استطلاعية فى نوفمبر وتستهدف رفع عدد أفرادها إلى 5 الاف جندى بحلول ربيع 2018.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أعلن فى 13 ديسمبر عن دعم مالى إضافى للقوة الأفريقية مقدم من السعودية (100 مليون يورو) والإمارات (30 مليون يورو) وذلك خلال الاجتماع الذى عقده ببلدة "سيل-سان-كلو" قرب باريس.

وكان الاتحاد الاوروبى قد أعلن عن دعم مالى للقوة الأفريقية بقيمة 50 مليون يورو، فيما أعلنت الولايات المتحدة عن رصد 60 مليون دولار فى صورة تعاون ثنائى لصالح الدول الخمس المعنية.

وبعدما تفرقت اثر عملية سيرفال الفرنسية فى 2013، تمكنت الجماعات الارهابية من اعادة تنظيم صفوفها رغم انتشار 12 الف جندى فى قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى مالى وقوة برخان التى تضم أربعة الاف فرد.


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