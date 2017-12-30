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وفد من الأزهر يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الكفراوى بالشرقية

السبت، 30 ديسمبر 2017 11:25 م
وفد من الأزهر يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الكفراوى بالشرقية وفد أزهرى يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الكفراوى بالشرقية


الشرقية - إيمان مهنى
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قام وفد من الأزهر، اليوم السبت، بتقديم واجب العزاء فى شهيد الواجب العقيد أحمد الكفراوى، الذى استشهد بعد أن استهدفته يد الغدر والإرهاب خلال تأدية واجبه الوطنى فى سيناء.
 

وتوجه الوفد الأزهرى إلى مسقط رأس الشهيد بقرية صفط زريق مركز ديرب نجم فى محافظة الشرقية، حيث نقلوا تعازى فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف لأسرة الشهيد، مؤكدين أن مصر لن تنسى ما قدمه البطل الشهيد، ومبشرين أهله بأن الله وعد الشهداء بأفضل المنازل فى الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما بين الله تعالى فى كتابه الحكيم.

 يشار أن الشهيد العقيد أحمد الكفراوى كان قائد القوة التى تولت تأمين زيارة فضيلة الإمام الأكبر إلى قرية الروضة فى مدينة بئر العبد فى مطلع ديسمبر الجارى، لتعزية أهالى القرية فى شهداء الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجد القرية، وأسفر عن استشهاد أكثر من 300 من أبناء القرية.

واستشهد العقيد إثر استهداف مدرعة كانت تقله هو وعدد من الجنود بعبوة ناسفة زرعتها عناصر تكفيرية، وشيع جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية مهيبة عقب صلاة الجمعة.

 

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